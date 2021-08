Regno Unito: Johnson fa sarcasmo sulla chiusura delle miniere in Scozia, al via le polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commento "sarcastico" del primo ministro britannico Boris Johnson, durante la sua visita in Scozia, sulla gestione da parte del governo guidato dall' ex premier Margaret Thatcher delle miniere di carbone nel Regno Unito è stato "grossolano e insensibile". E' quanto affermato dalla premier scozzese, Nicola Sturgeon. Come riferisce l'emittente televisiva "Bbc", il premier Johnson ha affermato ieri dalla Scozia che Thatcher "ha deciso di abolire l'estrazione di carbone all'interno del Paese". "Grazie a lei, siamo sulla via giusta per fronteggiare la sfida del cambiamento climatico", ha aggiunto Johnson, che poi si sarebbe rivolto ironicamente ai cronisti lasciando intendere che la sua dichiarazione avrebbe dato loro materiale per fare notizia. La gestione delle miniere di carbone da parte del governo guidato dalla Thatcher negli anni Ottanta, infatti, è stata sempre criticata dall'opinione pubblica britannica. In Scozia e nell'Inghilterra settentrionale, sottolinea il portale d'informazione "Politico", la decisione ha influito negativamente sulla vita di molti cittadini generando molte proteste anche tra i minatori. "Fare ironia su un fatto così serio è inaccettabile", ha dichiarato la premier scozzese Sturgeon. "Le vite e le comunità in Scozia sono state duramente devastate dalla distruzione da parte di Thatcher dell'industria del carbone", ha fatto notare Sturgeon. Anche il leader laburista, Keir Starmer, ha accusato Johnson per l'uscita sarcastica fatta in Scozia: "Il suo vergognoso elogio della chiusura delle miniere di carbone da parte di Margaret Thatcher, sminuendo con un sorriso l'impatto devastante su queste comunità, dimostra quanto non sia in contatto con i lavoratori del Paese", ha commentato. (Rel)