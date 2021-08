Covid: Patuanelli, sostenere e aumentare il flusso di cassa degli agricoltori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere ed aumentare il flusso di cassa degli agricoltori, colpiti dalle conseguenze economiche dalla pandemia, ma anche dalle condizioni meteorologiche avverse. Lo afferma il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli in post su Facebook. "La Commissione UE si è dimostrata sensibile alla richiesta che ho avanzato in Europa assieme ad altri colleghi europei, decidendo di aumentare gli anticipi dei pagamenti previsti per il ‘primo’ e il ‘secondo’ pilastro della Pac. Parliamo di circa 1 miliardo 450 milioni di euro per le anticipazioni dei pagamenti diretti alle imprese agricole, che salgono dal 50 al 70 per cento, e di circa 900 milioni per lo sviluppo rurale. Liquidità che le tante aziende del settore potranno ricevere dal prossimo 16 ottobre. Per il nostro Paese, duramente colpito dalla pandemia ma anche da incendi e condizioni meteorologiche avverse, questa rappresenta senz’altro un’ottima notizia frutto dell’impegno del Governo sui tavoli europei. Oggi sarò in Toscana per incontrare alcune delle eccellenti imprese agroalimentari del territorio", ha concluso il ministro. (Rin)