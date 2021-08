Agricoltura: Copagri, auguri a Frascarelli neo presidente Ismea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio inviare i migliori auguri di buon lavoro ad Angelo Frascarelli, congratulandomi a nome dell'intera confederazione produttori agricoli per il meritato e prestigioso incarico alla guida dell'Ismea, arrivato dopo tanti anni di lavoro nell'ambito delle politiche agricole". Lo ha affermato il presidente della Copagri Franco Verrascina dopo la delibera con la quale il consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, ha approvato la nomina di Angelo Frascarelli a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. Verrascina ha aggiunto: "L'ok a larghissima maggioranza arrivato in precedenza dalle competenti commissioni parlamentari è una ulteriore conferma del grande bagaglio di conoscenze e competenze che il professore potrà mettere a disposizione dell'Istituto e dell'agricoltura intera, in una fase delicata quale quella che sta attraversando l'intero primario del Paese". Verrascina ha concluso: "Nell'assicurare al neopresidente il pieno sostegno della Copagri, diamo la nostra immediata disponibilità al fine di instaurare una fattiva e proficua collaborazione nell'interesse dei produttori agricoli e dell'intero comparto primario, così da avviare un confronto sulle tante partite aperte delle politiche agricole nazionali e comunitarie". (Ren)