Imprese: Fideuram, utile netto primo semestre sale del 54 per cento a 646 milioni

- Il consiglio di amministrazione di Fideuram–Intesa Sanpaolo Private Banking (Gruppo Intesa Sanpaolo), presieduto da Paolo Molesini, ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2021: l’utile netto consolidato è risultato pari a 646 milioni di euro (+54 per cento), evidenziando una forte crescita (+227 milioni di euro) rispetto ai primi sei mesi del 2020. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui tale incremento include, per 164 milioni di euro, la plusvalenza netta realizzata con la cessione del Ramo Banca depositaria e Fund Administration di Fideuram Bank (Luxembourg). Secondo quanto riportato dalla nota, al netto di tale componente non ricorrente l’utile netto si sarebbe attestato a 482 milioni di euro, in crescita del 15 per cento rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, risultando comunque il miglior risultato semestrale di sempre. I coefficienti patrimoniali consolidati di Fideuram–Intesa Sanpaolo Private Banking si posizionano molto al di sopra dei livelli minimi richiesti dalla normativa. In particolare, al 30 giugno 2021 il Common Equity Tier 1 ratio è risultato pari a 16,9 per cento e il Total Capital ratio pari a 17,1 per cento. "I risultati del primo semestre 2021, commenta Tommaso Corcos, amministratore delegato e direttore generale di Fideuram–Intesa Sanpaolo Private Banking, ci collocano tra i principali player europei del private banking per patrimonio totale amministrato e per risultati di gestione, con un nuovo massimo storico raggiunto in un contesto complesso, grazie alla forza delle nostre reti e all’impegno di tutte le nostre persone". Corcos spiega che il grande lavoro svolto dalla divisione Private Banking rende orgogliosi per l’eccellente performance commerciale, per il lavoro di squadra e per la capacità dei nostri Private Banker di affiancare con costanza i clienti, sostenendoli nelle scelte d’investimento, attraverso prodotti e servizi a più elevato contenuto consulenziale. "La solidità patrimoniale, che si conferma ampiamente al di sopra dei requisiti normativi richiesti, la rinnovata presenza internazionale, con l’acquisizione di Reyl, e il completamento dell’integrazione di UBI Top Private e IW Bank sono elementi che rafforzano ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato private. Fra i nostri obiettivi strategici occupano sempre maggior spazio la condivisione di valori, la formazione delle risorse e l’attenzione alla sostenibilità, tutti elementi in grado di consolidare il nostro modello di servizio vicino alle esigenze di una clientela sempre più sensibile alle ricadute sociali del nostro business", conclude l'Ad. (Rin)