Pomezia: comune vince bando Regione Lazio per realizzare azioni inclusive di persone disabili

- Pomezia vince il bando della Regione Lazio per la realizzazione di azioni rivolte all’inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva ottenendo il punteggio più alto dei comuni ammessi al contributo. Il progetto "No Barriere in Comune", presentato dall’Ente, vuole rispondere a tutte le necessità di comunicazione con i cittadini sordi che abbiano necessità di avvalersi dei servizi e degli uffici comunali, garantendo accessibilità sia ai sordi "segnanti" che preferiscono l’uso della Lis, che dei sordi "oralisti" che preferiscono la sottotitolazione. Lo comunica in una nota il comune di Pomezia. "Con questo progetto - spiega l’assessore Giuseppe Raspa - vogliamo garantire al cittadino sordo la possibilità di contattare gli uffici comunali direttamente dalla propria abitazione, per chiedere informazioni o prenotare un servizio allo sportello, e al tempo stesso attivare un servizio di video-interpretariato in Lis o di sottotitolazione automatica, a seconda della modalità preferita. Il progetto prevede inoltre una campagna di formazione per i dipendenti comunali e una campagna informativa rivolta alla cittadinanza dove chiederemo feedback e commenti per ottimizzare i servizi negli anni successivi". (segue) (Com)