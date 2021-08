Pomezia: comune vince bando Regione Lazio per realizzare azioni inclusive di persone disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ulteriore passo avanti verso la piena inclusione sociale di tutti i nostri concittadini - commenta il sindaco Adriano Zuccalà -. Il progetto 'No Barriere in Comune' si inserisce in un più ampio processo di ottimizzazione delle fasi di comunicazione e accesso ai servizi da parte dei cittadini che abbiamo intrapreso avviando una serie di tool digitali per migliorare la fruizione dei servizi sia online che presso gli sportelli e uffici comunali: dal nuovo sistema di prenotazione appuntamenti Tupassi alla nuova funzionalità dell’app municipium di pronto intervento della polizia locale di Pomezia per emergenze stradali e di viabilità dedicato alle persone sorde e con problemi di udito che, con un semplice clic, potranno contattare la sala operativa e segnalare la loro posizione". (Com)