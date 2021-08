Cina-Usa: rimpatri residenti Hong Kong, Pechino accusa Washington di calunnia e ingerenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina reputa l'offerta statunitense di rifugio temporaneo per i residenti di Hong Kong come "una calunnia" e un "tentativo di diffamazione" della legge sulla sicurezza nazionale. Lo ha fatto sapere in una nota il ministero degli Esteri cinese, poche ore dopo che il presidente statunitense Joe Biden ha pubblicato un memorandum volto a tutelare i diritti umani degli hongkonghesi sul territorio Usa. Biden ha infatti firmato ieri un documento inviato al segretario di Stato e a quello della Sicurezza interna che consente alle persone di Hong Kong attualmente residenti negli Stati Uniti di vivere e lavorare negli Usa per 18 mesi, in risposta diretta alla nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e ad altre misure che minano la democrazia dell'ex colonia britannica. Il ministero degli Esteri cinese ha fatto sapere che la mossa di Biden "diffama la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong" e che "interviene sugli affari di Hong Kong e sugli affari interni della Cina" e "calpesta le norme fondamentali delle relazioni internazionali". (segue) (Cip)