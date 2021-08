Cina-Usa: rimpatri residenti Hong Kong, Pechino accusa Washington di calunnia e ingerenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pechino, "imponendo unilateralmente" la legge sulla sicurezza nazionale, "ha minato i diritti di Hong Kong, compresi quelli protetti dalla Legge fondamentale e dalla Dichiarazione congiunta sino-britannica", si legge nel testo firmato da Biden. "La polizia di Hong Kong – ha spiegato il presidente di Washington – sta proseguendo con una campagna di arresti per motivi politici, prendendo in custodia almeno cento politici, attivisti e manifestanti dell'opposizione con accuse ai sensi della legge sulla sicurezza", tra cui "secessione", "sovversione", "attività terroristiche" e "collusione con Paesi stranieri", mentre "oltre diecimila persone sono state arrestate per altre accuse in relazione a proteste antigovernative". In reazione alla questione dei diritti umani di Hong Kong, la Casa Bianca "offrirà un rifugio sicuro ai residenti di Hong Kong, questo favorirà anche i nostri interessi nella regione", ha aggiunto Biden. (segue) (Cip)