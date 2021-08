Cina-Usa: rimpatri residenti Hong Kong, Pechino accusa Washington di calunnia e ingerenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento è rivolto ai residenti di Hong Kong ad accezione di coloro che torneranno volontariamente nella città o nella Cina continentale dopo la data di tale memorandum, che non risiedono stabilmente negli Stati Uniti, che risultano condannati per crimini, che sono soggetti a estradizione, che rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e la politica estera. Gli attivisti pro-democrazia in esilio hanno invitato lo scorso mese il Congresso Usa ad approvare una legge per fornire sia rifugio temporaneo sia lo status di rifugiato permanente negli Stati Uniti, dopo che la polizia di Hong Kong ha confermato di avere una lista di oltre 50 persone che sarebbero state arrestate se avessero tentato di andarsene dall'ex colonia britannica. (Cip)