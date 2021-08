Grecia: Covid, variante Delta riscontrata nel 73 per cento dei casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Delta del Covid-19 continua a diffondersi rapidamente e viene riscontrata nel 73 per cento dei casi in Grecia. E' quanto evidenziano le autorità sanitarie della Grecia, come riferisce il quotidiano "Ekathimerini". La variante Delta è responsabile per il 73 per cento dei casi Covid-19 registrati nel Paese fra il 5 e il 27 luglio. Questo dato potrebbe salire fino all'85 per cento sul breve termine, secondo l'Ente nazionale ellenico per la sorveglianza del virus. Nella giornata di ieri sono stati segnalati 2.800 nuovi casi di Covid e 12 morti. La situazione legata alla diffusione del Covid sta peggiorando in particolare in alcune delle isole turistiche. Le autorità elleniche hanno pertanto disposto il coprifuoco notturno e nuove restrizioni per contenere la diffusione del Covid nell'isola di Zacinto e nel comune di La Canea, a Creta. Queste due aree sono state classificate nella lista rossa per l'incidenza del Covid-19, che ha registrato un + 69 per cento a Zacinto e + 54 per cento nel comune dell'isola di Creta. Il coprifuoco notturno sarà in vigore dall'1 alle 6 di mattina e vieta gli spostamenti eccetto per ragioni di necessità. Sarà vietata anche la musica nei bar e nei locali di Zacinto e La Canea a tutte le ore. Queste decisioni saranno in vigore almeno fino al 13 agosto. (Gra)