Recovery: Sibilia, acquisto di 3.800 mezzi per i Vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ai fondi del Pnrr, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco "avvierà l'acquisto di 3.800 nuovi mezzi ad alimentazione ecosostenibile". Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia (M5s), in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della fondazione delle Scuole antincendio dei Vigili del Fuoco a Capannelle. La valorizzazione del corpo dedicato al soccorso pubblico "è una priorità, soprattutto in un Paese come il nostro, in cui la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale si traduce immediatamente in crescita economica e in una migliore qualità della vita", ha aggiunto. "Dopo il risultato dei 165 milioni di euro per l'armonizzazione economica delle retribuzioni del personale del Corpo Nazionale, dopo aver raggiunto l'obiettivo dell'anticipazione delle spese sanitarie nell'ultima legge di bilancio, ora dunque è l'occasione della svolta green del Corpo: mezzi e sedi rispettosi dell'ambiente", ha concluso il sottosegretario.(Rin)