Nord Macedonia: presidente del Parlamento Xhaferi indice le elezioni amministrative (3)

- Il presidente Stevo Pendarovski ha dichiarato che non firmerà gli emendamenti alla legge elettorale nella forma attuale, principalmente a causa della soglia del due per cento destinata ai candidati indipendenti. Le proposte di modifica sarebbero firmate dal capo dello Stato solo se si raggiungesse "un consenso più ampio tra i partiti" sulla soglia per i candidati indipendenti, come detto dallo stesso Pendarovski. Il capo dello Stato ritiene inoltre inopportuno modificare la legge elettorale a ridosso delle elezioni, poiché non è conforme alle raccomandazioni dell'Osce-Odihr. Il primo ministro Zoran Zaev ha proposto che la soglia del due per cento per la raccolta di firme per le liste indipendenti venga ridotta, magari all'uno per cento, se non abolita del tutto. Il ministro della Giustizia Bojan Maricic ha annunciato che ci saranno modifiche e miglioramenti al testo della legge elettorale. Secondo il ministro sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima fra i maggiori partiti e dunque le modifiche potrebbero essere votate in Parlamento subito dopo le vacanze estive. (segue) (Seb)