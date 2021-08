Nord Macedonia: presidente del Parlamento Xhaferi indice le elezioni amministrative (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento Talat Xhaferi, parlando con i giornalisti in merito agli emendamenti alla legge elettorale, non ha voluto specificare se questi saranno adottati prima della fine delle ferie annuali dei parlamentari, ovvero alla fine di questo mese. Xhaferi ha annunciato che, secondo i termini di legge, annuncerà le elezioni locali per il 17 ottobre. Visto che le precedenti elezioni comunali si sono svolte nel 2017, dal 15 al 18 ottobre, si completano così i 4 anni previsti per il mandato di sindaci e assessori. Tale termine secondo la Costituzione non può essere prorogato se non in un stato di emergenza o di guerra. Dall'annuncio delle elezioni fino al giorno delle votazioni devono trascorrere un minimo di 70 giorni e un massimo di 90 giorni. (Seb)