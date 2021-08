Usa-Corea del Nord: Washington potrebbe tentare alleggerimento progressivo delle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden starebbe valutando l'offerta alla Corea del Nord di un alleggerimento progressivo del regime sanzionatorio in cambio di misure concrete verso la denuclearizzazione, ma tale progetto appare difficilmente perseguibile senza il sostegno del Congresso. E' quanto emerge da un rapporto del Servizio di ricerca del Congresso (Crs) pubblicato oggi, 6 agosto. Secondo il rapporto, l'approccio allo studio della Casa Bianca è complicato dal fatto che le sanzioni a carico della Corea del Nord non sono state varate solamente in risposta al programma nucleare iraniano, ma anche a una serie di altre questioni, come le violazioni dei diritti umani, le operazioni di riciclaggio di denaro, accuse di terrorismo internazionale e attacchi informatici. Il rapporto afferma che in caso di rilancio dei colloqui sulla denuclearizzazione tra Usa e Corea del Nord, i membri del Congresso potrebbero "discutere i meriti dell'apparente intenzione dell'amministrazione Biden di spingere nel breve termine verso uno smantellamento progressivo del programma nucleare nordcoreano di pari passo con una graduale revoca delle sanzioni". (segue) (Nys)