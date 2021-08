Tlc: Starace (Enel), investiremo i 2,6 miliardi della vendita Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisabetta Ripa lascia il vertice di Open Fiber, subentrano Francesca Romana Napolitano come Ad e Mario Rossetti come Dg. "Il nuovo management dovrà scrivere il nuovo business plan includendo le aree grigie che verranno messe a gara e gestire l'azienda fino al closing". Francesco Starace, Ad di Enel, parla con "Il Sole 24 Ore" dopo la firma degli accordi per la vendita della società a Cdp e Macquarie e si dice pronto a replicare l'esperienza in Sudamerica. La cessione di Open Fiber è finalmente fatta. "La firma degli accordi è un passaggio fondamentale, tutti gli impegni assunti dalle parti sono fissati in modo preciso e può partire il filing alle autorità Antitrust in sede europea e al governo italiano per il golden power, un processo autorizzativo che richiederà due o tre mesi. Non penso che ci saranno problemi, il dossier è già stato studiato da tutti i punti di vista". Quanto al valore della transazione, Starace spiega che "il prezzo non è cambiato. Sono previste ticking fees, un incremento sul prezzo a fronte di un ritardo (tasso di interesse del 9 per cento annuo). Non è lo stesso nei due casi, parte prima per Macquarie (primo luglio) e dopo per Cdp perché i negoziati si sono svolti in diversi momenti. Servono a fare sì che tutti abbiano un incentivo a non perdere tempo, ma si tratta di piccoli ritocchi". (segue) (Res)