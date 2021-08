Tlc: Starace (Enel), investiremo i 2,6 miliardi della vendita Open Fiber (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cessione determinerà una plusvalenza di 1,7 miliardi. "La nostra generazione di cassa ci consente di fare un'acquisizione di medio calibro all'anno. Parte della crescita entro il 2030 avverrà attraverso acquisizioni. Negli scorsi anni ne abbiamo comprate due in Brasile. Abbiamo perso delle gare per reti in Cile e in Perù. Abbiamo guardato asset di distribuzione in Uk e in Olanda, salvo poi non trovare valore sufficiente a una offerta vincolante". "Non guardiamo - continua - solo agli Usa; ci sono opportunità anche in India, sulle reti delle città. Ufinet è una storia interessante perché si presta a una creazione di valore importante come avvenuto con Open Fiber. Spero che entro la fine dell'anno avremo qualche notizia su quel fronte". Nel Recovery Plan, infine, "c'è tutto quello che serve. Ora il tema vero è provare a farlo. C'è un'enorme opportunità. ma serve anche un impegno per formare adeguatamente le persone. Abbiamo stimato che solo in Italia dovremo aumentare le nostre forze lavoro di circa 4mila unità e genereremo una domanda di risorse in tutto l'indotto dei nostri fornitori e contrattisti di altre 12mila unità entro il 2026. Sono circa il doppio della forza lavoro sul campo nelle reti che abbiamo oggi in Italia. Sono tecnici che vanno formati, abbiamo già iniziato a creare strutture per la formazione", conclude Starace. (Res)