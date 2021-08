Green pass: Salvini, abbiamo salvato le vacanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista al "Corriere della Sera" si dice soddisfatto: "Rispetto alle ipotesi di partenza io devo dire che sono soddisfatto. Qualcuno voleva il Green pass anche per farci andare in bagno, io credo che siamo invece riusciti a togliere un bel po' di problemi a milioni di italiani". "Lo ha appena riconosciuto anche Federalberghi - spiega l'ex ministro - : negli hotel si potrà fare colazione, pranzo e cena senza certificato verde e senza tamponi per gli ospiti, un tema su cui non ci siamo risparmiati. E siamo riusciti ad evitare un bel po' di complicazioni alla vita di coloro che viaggeranno in agosto su tutti quanti i mezzi". Però, il pass servirà comunque per parecchie attività. "Questa mattina (ieri) ho sentito Draghi tre volte. L'idea è quella di arrivare alla fine di agosto e guardare i dati. Se, come tutti speriamo, saranno positivi, con ricoveri e terapie intensive sotto controllo, il decreto in settembre potrà essere modificato in sede di conversione e dunque potranno essere tolte le restrizioni che sono ancora in vigore. Noi abbiamo presentato una ricca serie di emendamenti. In ogni caso, per noi era importante non rovinare le ferie agli italiani". Il segretario osserva inoltre che " la buona notizia è che in settembre tutti bimbi entreranno in classe, vaccinati o meno, e su questo non c'è alcun dubbio. L'importante è che non ci saranno licenziamenti, né bimbi che non potranno andare a scuola e stiamo lavorando per l'adozione dei test salivari. In più, è stata aumentata la capienza dei mezzi pubblici. Rispetto al caos che si prospettava, andiamo decisamente meglio", ha concluso Salvini. (Res)