Libia: missione Unsmil, l'11 agosto riunione virtuale Forum dialogo politico su base costituzionale

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) organizzerà un incontro virtuale del Forum di dialogo politico libico (Lpdf) l'11 agosto per esaminare i risultati della Commissione di collegamento delle proposte (Pbc) del forum e per discutere dei passi successivi alla conclusione delle delibere della Commissione, annunciate il 16, 27 e 30 luglio e il 2 agosto, che hanno portato a quattro proposte di base costituzionale, in vista delle elezioni del 24 dicembre. Lo riferisce un comunicato stampa diramato da Unsmil. L'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione Unsmil, Jan Kubis, ha inviato giovedì le quattro proposte della base costituzionale sviluppate dalla Pbc in una lettera all'Lpdf. Nella missiva, Kubis ha osservato che la Commissione ha anche raggiunto un accordo su un meccanismo di voto e ha ribadito che "nell'esaminare eventuali proposte, è necessario rispettare pienamente il requisito che nessuna pregiudichi la promessa al popolo libico di tenere le elezioni entro i tempi stabiliti dalla tabella di marcia" dell'Lpdf, ovvero il 24 dicembre. (Lit)