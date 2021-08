Sardegna: mobilità sostenibile, Cagliari aderisce programma Smart city (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X realizzerà gli impianti in tutte le principali città (Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia), in tutti i Comuni della Città metropolitana di Cagliari e in altre città costiere, come Alghero, Pula, Porto Torres, Stintino, Castelsardo e altri centri dell'interno. La Regione ha inoltre varato gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici. Per ora hanno avuto priorità le Amministrazioni locali e le imprese, attraverso appositi bandi e un accordo di programma con le principali aree urbane della Sardegna. Sono stati finanziati 180 veicoli per le amministrazioni pubbliche e 250 per le PMI. La misura favorisce la diffusione della mobilità elettrica e delle buone prassi per il rispetto dell'ambiente, dice l'assessore Pili. La Regione prosegue su questa strada, conclude, per favorire sempre più una mobilità ecologica e ad impatto zero. (Rsc)