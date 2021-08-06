وزير الخارجية الايطالي يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السعودي

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- جرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، لويجي دي مايو، أمس محادثة هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الايطالية، نقلت وكالة نوفا أبرز ما جاء فيه .أكد رئيس الدبلوماسية الايطالية خلال المحادثة رغبة إيطاليا في الحفاظ على اتصالات ثنائية ثابتة ومستمرة مع المملكة العربية السعودية معربا عن اهتمامه بزيادة تكثيف الشراكة الاقتصادية بين البلدين.كما أكد الوزير دي مايو لمحاوره انشغال إيطاليا بالتطورات الأخيرة في تونس مؤكدا خاصة على ضرورة الامتثال إلى الدستور وسيادة القانون ومذكرا أيضا بدعم بلاده المستمر للاستقرار الاقتصادي والسياسي هناك.وفيما يتعلق بالديناميات الإقليمية، أكد وزير الخارجية الايطالية على الأهمية التي توليها إيطاليا لسلامة الملاحة في الخليج العربي وبشكل أعم لاستقرار المنطقة.ودعا إلى الالتزام البناء من قبل جميع الجهات الإقليمية الفاعلة لصالح الحوار والتعاون، حتى لا تقع حوادث يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض استقرار الإطار الإقليمي. (نوفا)