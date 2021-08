Moldova: oggi Parlamento riunito per voto di fiducia a governo Gavrilita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Parlamento di Chisinau si riunisce oggi in seduta straordinaria per il voto di fiducia sul governo proposto dalla premier incaricata Natalia Gavrilita. I deputati moldavi discuteranno il programma del governo e la lista dei ministri proposta, come riferisce l'agenzia di stampa "Agora.md". Tra i membri della squadra proposta dalla candidata premier europeista, ci sono anche ex ministri del precedente governo guidato dall'attuale presidente Maia Sandu, come Nicu Popescu alla guida del dicastero degli Esteri e Ala Nemerenco alla Sanità. Al contempo, ci sono nuovi nomi come Sergiu Prodan alla guida del ministero della Cultura o Iurie Țurcan nella nuova posizione di vice premier per la Digitalizzazione. Il governo proposto da Gavrilița includerà 13 ministeri, invece dei nove precedenti, in quanto diversi dicasteri sono stati divisi al loro interno. Lo scorso 30 luglio la presidente della Moldova Sandu ha organizzato consultazioni con i partiti parlamentari, a seguito delle quali ha deciso di nominare Gavrilita del Partito azione e solidarietà (Pas) come candidata alla carica di primo ministro. Gavrilita è stata ministro delle Finanze nel governo guidato da Sandu nel 2019. A seguito delle elezioni parlamentari anticipate dell'11 luglio 2021, tre partiti sono entrati nel nuovo Parlamento di Chisinau: il Partito azione e solidarietà, che ha ottenuto 63 seggi, il Blocco elettorale dei comunisti e socialisti (Becs), che ha ottenuto 32 deputati in aula e il Partito Sor con 6 mandati. (Rob)