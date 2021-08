Roma 2021: Michetti, situazione monopattini insostenibile, se eletto tavolo per regolamentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui monopattini la situazione è ormai insostenibile. Ci vuole regolamentazione". Lo scrive in un post su Facebook il candidato sindaco a Roma per il centrodestra Enrico Michetti. "Lo strumento in sé può essere utile, comodo, conveniente. Ma non ci può essere la mancanza di norme chiare a tutela dei cittadini. L'utente va responsabilizzato, sia quando guida sia sulla modalità di posteggio. Se sarò eletto, convocherò nei primi 100 giorni un tavolo per trovare le soluzioni idonee a rendere sicuro e rispettoso l'utilizzo dei monopattini, coinvolgendo anche le aziende del settore che, immagino, hanno tutto l'interesse a superare il caos attuale", conclude Michetti. (Rer)