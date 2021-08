India: ministro Esteri Jaishankar conclude oggi visita in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, conclude oggi la sua visita di due giorni a Teheran, dove si è recato, su invito del governo iraniano, per presenziare alla cerimonia del giuramento del presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, svoltasi ieri. A margine dell’evento Jaishankar ha avuto colloqui con diversi omologhi, come ha riferito sul suo profilo Twitter, tra i quali quelli di Oman, Bolivia, Nicaragua e Kuwait. Con l’omanita Badr Albusaidi ha discusso della relazione bilaterale, degli sviluppi nel Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) e di questioni regionali. Col boliviano Rogelio Mayta ha avuto uno scambio su come sviluppare i rapporti tra i rispettivi Paesi e collaborare per il multilateralismo. Con il nicaraguense Denis Moncada Colindres ha parlato di progetti in campo energetico, sanitario e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Infine, col kuwaitiano Ahmed Nasser Mohammed al Sabah sono state scambiate opinioni sulle prospettive regionali, sull’economia post pandemia e sulla collaborazione nella sanità.(Inn)