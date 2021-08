Argentina-Usa: presidente Fernandez incontra consigliere alla Sicurezza nazionale Sullivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, incontrerà nelle prossime ore a Buenos Aires il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. La riunione, si legge in una nota della Casa Bianca, sarà centrata sul "rafforzamento dei legami strategici in relazione a questioni sia bilaterali che regionali". Sullivan è arrivato ieri a Buenos Aires proveniente dal Brasile, dove pure ha incontrato il presidente Jair Bolsonaro. Si tratta del primo viaggio nella regione del principale responsabile della Sicurezza Usa, che è accompagnato da una delegazione di alto livello che include il direttore del Consiglio di sicurezza nazionale per l'Emisfero occidentale, Juan Gonzalez; il direttore per la Tecnologia e la Sicurezza nazionale, Tarun Chhabra; il direttore per la cyber sicurezza, Amit Mital; e il direttore dell'Ufficio di presidenza per l'emisfero occidentale, Ricardo Zuniga.(Abu)