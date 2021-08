Usa: scandalo molestie, governatore di New York pronto a cooperare con impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, è pronto a collaborare con le indagini condotte dall'Assemblea dello Stato nel quadro del procedimento di impeachment nei suoi confronti. Lo riferisce la rivista "Politico". Cuomo continua a negare l'accusa di aver molestato sessualmente undici donne, tra le quali diverse sue ex governatrici, come stabilito da un'inchiesta indipendente pubblicata questa settimana dalla procuratrice generale di New York, Letitia James. Sul caso stanno indagando le procure distrettuali di Manhattan e della contea di Westchester, ma nel frattempo la commissione Giustizia dell'Assemblea di Stato di New York ha notificato a Cuomo che è quasi concluso il procedimento per la messa in stato d'accusa del governatore. L'Assemblea ha concesso a Cuomo tempo fino al 13 agosto per condividere eventuali prove a suo favore prima dell'eventuale processo. "Il governatore - ha spiegato in una nota il portavoce di Cuomo, Rich Azzopardi - apprezza l'opportunità e coopererà". Nel frattempo la prossima riunione della commissione è in programma per il 9 agosto, quando saranno decisi i prossimi passi da intraprendere. (Nys)