Indo-Pacifico: portaerei britannica Queen Elizabeth pronta a unirsi a esercitazione Usa-Ue

- La portaerei britannica Hms Queen Elizabeth e il suo gruppo da battaglia, recentemente arrivati nelle Filippine, sono pronte ad unirsi a unità navali di Stati Uniti, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Francia per esercitazioni multinazionali in prossimità del Mar Cinese Meridionale. L'arrivo della Queen Elizabeth si inserisce in un contesto di crescente presenza militare europea nell'Indo-Pacifico, a sostegno degli sforzi degli Stati Uniti per contenere la militarizzazione cinese di quell'area del Globo. Regno Unito e Francia, come Usa e Giappone, ritengono le attività di Pechino nel Mar Cinese Meridionale una violazione della Convenzione Onu sul diritto del mare, e le esercitazioni navali in programma nel Mar delle Filippine sono espressione di tale posizione politica. (segue) (Fim)