Giappone: a Hiroshima il 76mo anniversario del bombardamento atomico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città giapponese di Hiroshima ha commemorato oggi, 6 agosto, il bombardamento nucleare subito dalla città 76 anni fa, il 6 agosto 1945. Il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, ha ribadito in occasione della cerimonia annuale l'esortazione ai leader mondiali a sostenere il bando Onu alle armi nucleari, entrato in vigore lo scorso gennaio. Dopo un momento di silenzio alle ore 8.15 - l'ora esatta dell'esplosione della bomba atomica - il sindaco ha anche sottolineato l'importanza degli sforzi individuali per mutare le politiche governative. "La via verso l'abolizione della armi nucleari non sarà agevole, ma un raggio di speranza giunge dalle giovani generazioni che assumono il testimone della missione dagli hibakusha", ha detto Matsui, riferendosi alle vittime dei bombardamenti atomici. "Le armi nucleari sono la forma di violenza umana definitiva. Se la società civile deciderà di vivere senza di esse, si spalancheranno le porte di un nuovo mondo libero dalle armi atomiche", ha detto il sindaco. Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha osservato l'anniversario del bombardamento di Hiroshima esortando a "perseverare sulla strada di iniziative realistiche" verso la non proliferazione nucleare, in un contesto di sicurezza reso complicato da crescenti divergenze strategiche tra le maggiori potenze globali. (segue) (Git)