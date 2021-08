Usa: Apple "scannerizzerà" le foto degli utenti di iPhone per scovare abusi su minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple ha annunciato ieri, 5 agosto, l'intenzione di scannerizzare elettronicamente le immagini degli iPhone in uso negli Stati Uniti, alla ricerca di evidenze di abusi sui minori. L'azienda impiegherà uno strumento informatico battezzato "neuralMatch" sviluppato per individuare immagini note di abusi sessuali su minori "senza decrittare i messaggi privati" degli utenti di iPhone. Nel caso di riscontri, l'immagine verrà sottoposta alla valutazione di dipendenti dell'azienda che procederanno, se lo riterranno necessario, a contattare le forze dell'ordine. Apple sostiene che l'iniziativa goda del sostegno dei gruppi per la tutela dei minori negli Usa, ma l'annuncio, che prefigura una intrusione senza precedenti nella privacy dei privati cittadini da parte di una azienda privata, ha destato anche polemiche: secondo "Abc News", diversi esperti temono le potenziali applicazioni dello strumento sviluppato da Apple ad altri ambiti di controllo, sia da parte di aziende private che degli Stati, che avrebbero a loro disposizione un nuovo ed efficace strumento di sorveglianza di attivisti e dissidenti politici. Secondo Matthew Green, docente di sicurezza presso la Johns Hopkins University, il nuovo "tool" sviluppato da Apple "infrangerà la diga: i governi ne chiederanno l'utilizzo su tutti i cittadini". Aziende tecnologiche come Microsoft, Google e Facebook condividono da anni "liste di prescrizioni" di immagini di carattere pedopornografico. Apple ha già utilizzato il database di immagini per passare in rassegna iCloud, che al contrario delle applicazioni di messaggistica di Apple, non utilizza crittografia dei messaggi end-to-end. (Nys)