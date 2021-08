Malesia: Umno e partiti di opposizione si preparano al voto di sfiducia contro Muhyiddin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione parlamentare malese, Anwar Ibrahim, e il presidente dell'Associazione nazionale dei malesi uniti (Umno), Zahid Hamidi, stanno preparando una campagna di video tesi ad erodere ulteriormente il sostegno parlamentare al primo ministro in carica, Muhyiddin Yassin, in vista del voto di sfiducia che si terrà il mese prossimo. Lo scrive il quotidiano "Straits Times". Funzionari vicini ai due leader politici hanno dichiarato che Anwar e Zahid hanno temporaneamente accantonato le divergenze politiche per coalizzare i deputati che fanno loro riferimento - quelli della coalizione progressista Pakatan Harapan e quelli dell'Umno - e chiedere loro brevi videoclip nelle quali esprimano pubblicamente la loro opposizione al premier in carica. (segue) (Fim)