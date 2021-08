Covid: Moderna, vaccino efficace 6 mesi dopo l'inoculazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moderna ha affermato ieri, 5 agosto, che il suo vaccino contro la Covid-19 mantiene una efficacia "di circa il 93 per cento" tra i quattro e i sei mesi dopo l'inoculazione della seconda dose. La percentuale è sostanzialmente invariata rispetto a quella del 94 per cento dichiarata dalla casa farmaceutica Usa dopo il trial clinico del vaccino. Moderna ha comunque precisato che saranno probabilmente necessario un terzo richiamo prima della stagione invernale, dal momento che il livello di anticorpi generati dall'organismo dopo la vaccinazione tende a calare con il tempo. L'annuncio di Moderna giunge mentre diversi Paesi si muovono con decisione verso la somministrazione di terze dosi dei vaccini contro la Covid-19, anche a seguito delle evidenze statistiche in arrivo dai Paesi più veloci nella conduzione della campagna vaccinale: a Israele, ad esempio, il ministero della Salute ha avvertito che l'efficacia del vaccino di Pfizer contro la variante Delta del coronavirus è progressivamente calata sotto la soglia del 50 per cento. L'opportunità di somministrare una terza dose di vaccini resta però oggetto di dibattito, specie per quanto riguarda i vaccini a mRna le cui reazioni avverse, secondo alcuni esperti, potrebbero essere in taluni casi cumulative. (Nys)