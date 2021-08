Bolivia: missione Ue "respinge categoricamente" accuse su collusione in presunto colpo di Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta l'Ue aveva definito come "preoccupanti" gli sviluppi dell'inchiesta in corso della magistratura boliviana sulle responsabilità nel presunto colpo di Stato contro Morales, auspicando "un processo giudiziario trasparente e senza pressioni politiche". In un comunicato del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) si osservava che la giustizia boliviana ha emesso mandati di arresto contro l'ex presidente Ánez, i ministri del suo governo ad interim e altre ex autorità. "Si tratta di sviluppi preoccupanti che seguiamo da vicino" afferma la nota, dove si chiede che le accuse "devono essere trattate nell'ambito di un processo giudiziario trasparente e senza pressioni politiche, nel pieno rispetto dell'indipendenza dei poteri". "L'Ue si aspetta che le differenze politiche vengano risolte attraverso il dialogo e la riconciliazione al fine di preservare la stabilità politica e il rispetto dei diritti umani. L'Ue continuerà a sostenere la Bolivia in questo sforzo", conclude la nota. (Abu)