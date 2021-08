Brasile: Bolsonaro nomina Bruno Bianco all'avvocatura dello stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ufficializzato la nomina di Bruno Bianco presso l'avvocatura generale dello stato (Agu). Bianco sostituisce l'attuale avvocato dello Stato André Mendonça, che si è dimesso su indicazione dello stesso capo dello Stato per occupare un posto vacante alla Corte suprema federale (Stf). Bianco lascerà a sua volta la posizione di sottosegretario al ministero del Lavoro e del Welfare, dove era stato nominato appena due settimane fa, proveniente dal ministero dell'Economia. Attraverso una pubblicazione sul proprio profilo Twitter, Bianco ha ringraziato il presidente Bolsonaro per la nomina. "Ringrazio il presidente Bolsonaro per la fiducia. Insieme abbiamo approvato la riforma della previdenza, con cui abbiamo fatto del bene salvaguardando lavoro e reddito. E ora questa nuova missione. Sono molto onorato di assumere l'incarico di avvocato dello stato", ha scritto.(Brb)