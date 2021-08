Thailandia: Covid, nuovo record di oltre 21mila contagi giornalieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Thailandia e Indonesia - due tra i Paesi asiatici maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-19 - hanno iniziato a raccomandare alle loro popolazioni vaccini contro la Covid-19 di produzione statunitense ed europea, in risposta alle perplessità riguardo l'efficacia dei vaccini di produzione cinese nel contrastare la variante Delta del nuovo coronavirus. Il brusco cambio di rotta dei due Paesi, che per mesi hanno affidato la loro campagna vaccinale soprattutto ai vaccini prodotti dalla casa farmaceutica cinese Sinovac Biotech Ltd, giunge in risposta alle perplessità riguardo la reale efficacia dei sieri cinesi, che paiono non aver prevenuto i contagi, la malattia e in certi casi la morte di alcuni operatori sanitari impegnati in prima linea nel contrasto alla pandemia. Il governo della Thailandia ha annunciato il 12 luglio che inizierà a somministrare ai cittadini del Paese i vaccini prodotti dalla casa farmaceutica britannica Astra-Zeneca per la seconda dose del ciclo vaccinale. Il governo thailandese ha anche presentato piani per la somministrazione di una terza dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer a chi ha già completato il ciclo vaccinale. (segue) (Fim)