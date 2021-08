Giappone: a Hiroshima il 76mo anniversario del bombardamento atomico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza dell'alta corte di Hiroshima influirà sull'esito di una revisione ufficiale già in atto delle località effettivamente colpite dalla pioggia radioattiva nel 1945. Tra gli 84 querelanti figurano anche persone già decedute in attesa della sentenza definitiva; a tutti viene riconosciuto lo status di "hibakusha", vale a dire di sopravvissuti al bombardamento atomico. Il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Katsunobu Kato, aveva dichiarato il mese scorso che l'esecutivo avrebbe valutato la risposta ufficiale alla sentenza previe consultazioni col governo della prefettura di Hiroshima. Alle vittime della "pioggia nera" vengono riconosciuti controlli sanitari periodici gratuiti e un certificato che riconosce loro l'assistenza sanitaria gratuita completa in caso di insorgenza di 11 patologie connesse all'esposizione alle radiazioni. (Git)