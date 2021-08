© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Manifestazione per difendere i posti di lavoro di 200 autisti dell'Atac promossa da Cgil di Roma e Lazio e Filt Cgil di Roma e Lazio. Roma, piazza del Campidoglio (ore 15)- Presentazione di "Un jingle per l'ambiente", il progetto di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata che prevede una serie di attività ludiche per imparare, divertendosi, il rispetto per l'ambiente attraverso il corretto riciclo. Torvaianica, piazza Ungheria (ore 18) (Rer)