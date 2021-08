Usa: sottratta alla Cina “una montagna di dati”, svolta nell’inchiesta su origine Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie statunitensi di intelligence stanno indagando a fondo su “una montagna” di dati genetici provenienti dalla Cina che potrebbero rivelarsi la chiave per risolvere il mistero sull’origine del coronavirus. Lo riferisce oggi l’emittente “Cnn” citando diverse fonti a conoscenza delle indagini. Quello finito nelle mani degli 007 degli Stati Uniti è “un gigantesco catalogo di informazioni” che contiene i campioni di virus studiati all’Istituto di virologia di Wuhan, epicentro di una pandemia che, secondo alcune teorie, potrebbe essere scoppiata proprio a seguito di un “incidente di laboratorio”. Non è chiaro come o quando le agenzie d’intelligence Usa siano riuscite a impadronirsi di tali informazioni. Secondo le fonti, è possibile che dietro l’operazione vi sia un’azione informatica: le macchine che si occupano di creare e processare i dati genetici dei virus, infatti, sono spesso connesse a server esterni basati sul cloud. (segue) (Nys)