- Nel decreto c'è "una disposizione valida fino al 15 ottobre che consentirà l'esenzione per i cittadini di San Marino che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino" Sputnik, ma "questo non significa riconoscerlo" dal momento che la procedura dell'Ema è "ancora in itinere". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di una conferenza stampa dopo la riunione del Cdm.(Rin)