Brasile-Usa: consigliere Sicurezza nazionale Sullivan incontra Bolsonaro e ministri di Esteri e Difesa

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha incontrato oggi il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, in occasione del primo viaggio ufficiale di quest'ultimo nella regione sudamericana. L'incontro non era incluso nell'agenda ufficiale di Bolsonaro diffusa dal Planalto. Secondo quanto riferito dall'ambasciata statunitense attraverso il profilo Twitter, nel corso del breve incontro i due "hanno riaffermato l'importanza del partenariato strategico tra Stati Uniti e Brasile". Secondo la nota ufficiale della Casa Bianca pubblicata alla vigilia della visita, gli incontri di Sullivan mirano a "migliorare la stabilità regionale e aiutare a spianare la strada alla ripresa dopo la pandemia di Covid-19". Si è trattato della prima volta che un rappresentante del governo di Joe Biden, insediatosi lo scorso 20 gennaio, incontra il capo dello stato brasiliano. (segue) (Brb)