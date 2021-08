Brasile-Usa: consigliere Sicurezza nazionale Sullivan incontra Bolsonaro e ministri di Esteri e Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'incontro con Bolsonaro il consigliere Sullivan è stato ricevuto al ministero degli Esteri, dove è stato organizzato un pranzo in suo onore. Successivamente il rappresentante della Casa Bianca ha incontrato i ministri degli Esteri, Carlos Franca, e della Difesa, Walter Braga Netto. Secondo quanto riferito dall'ambasciata Usa, con Franca Sullivan ha "condiviso prospettive su vari temi legati alla cooperazione bilaterale come la crescita economica del Brasile, il sostegno alla democrazia nel paese, il miglioramento della sicurezza per la regione e la promozione di azioni concrete per l'ambiente". Nell'incontro con Braga Netto il focus delle discussioni è stato su "sicurezza informatica, deforestazione e strategia di sicurezza per il sud Atlantico". (segue) (Brb)