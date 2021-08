Paraguay: prosegue sciopero camionisti, paralizzata la capitale Assunzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta dei camionisti autonomi del Paraguay contro una legge sull'aumento delle tariffe del trasporto merci è proseguita oggi nonostante gli appelli del governo e l'offerta di mediazione con il settore imprenditoriale. "Senza una nuova legge non ce ne andiamo", ha affermato il dirigente sindacale Roberto Almiron, mentre una carovana con migliaia di mezzi pesanti paralizzava completamente il centro della capitale Assunzione. "Chiediamo quello che ci spetta, bloccheremo le strade, il parlamento e tutto quello che sarà necessario", ha minacciato il sindacalista. Il progetto presentato dai camionisti in parlamento prevede una percentuale fissa del 25 per cento sul valore del carico trasportato. L'unione industriali si oppone tuttavia a questa proposta considerandola inoltre incostituzionale. (segue) (Abu)