Bolivia: missione Ue "respinge categoricamente" accuse su collusione in presunto colpo di Stato (2)

- Di recente il portavoce della presidenza della Bolivia, Jorge Richter, aveva affermato che Bruxelles ha "propiziato" il susseguirsi di eventi che hanno portato al "colpo di stato". Secondo il funzionario del governo del presidente Luis Arce, l'Unione europea avrebbe quanto meno "propiziato con il suo silenzio" il fatto "che in Bolivia si potesse insediare un governo incostituzionale come quello della signora (Jeanine) Anez, con il risultato che conosciamo". Il portavoce ha quindi sostenuto che il ruolo tenuto dall'allora rappresentante Ue, Leon de la Torre, "sia stato piuttosto squilibrato". Secondo Richter, l'Unione europea auspicò "rapidamente" una soluzione al ricambio presidenziale e successivamente "non censurò l'operato di un governo autoproclamato che usurpò le funzioni del parlamento". (segue) (Abu)