Sport: Vezzali, aumentato al 35 per cento limite capienza stadi al chiuso

- “Ringrazio il presidente del Consiglio, Mario Draghi ed i colleghi del governo per aver accolto le richieste che ho avanzato e che miravano a dare risposte sulle modalità per garantire il graduale ritorno alla normalità per l’accesso del pubblico agli impianti sportivi". È quanto dichiara il sottosegretario di Stato con delega allo sport, Valentina Vezzali, a margine della seduta del Consiglio dei ministri che ha sia aumentato al 35 per cento il limite di capienza per gli eventi sportivi al chiuso e sia approvato una norma che demanda la definizione delle modalità di assegnazione dei posti, alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro, per gli eventi sportivi all’aperto, alle linee guida che saranno emanate dal Dipartimento per lo Sport. L'accesso degli spettatori agli eventi sportivi "è uno dei punti più significativi tra quelli affrontati nel corso degli incontri che ho avuto in questi giorni con i Presidenti di FederCalcio, FederBasket e FederVolley e con i vertici delle Leghe di calcio, pallacanestro e pallavolo, in un clima di assoluta trasparenza e collaborazione". Il dialogo ed il confronto "sono lo strumento per arrivare ai risultati auspicati non soltanto dalle componenti istituzionali e sportive, ma da tutti gli appassionati italiani” conclude Vezzali.(Rin)