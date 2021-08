© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo, da parte dell'Aula della Camera, al decreto recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia. I sì sono stati 339, 32 gli astenuti, nessun voto contrario. Il provvedimento diventa pertanto legge. (Rin)