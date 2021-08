Usa: Biden annuncia regole più rigide contro le auto inquinanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dell’amministrazione alzerà gradualmente gli standard anti-inquinamento delle nuove auto in un periodo di quattro anni, a partire dai veicoli che saranno prodotti nell’autunno del 2022. Le regole non dovrebbero tagliare le emissioni così come quelle imposte dall’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama quasi dieci anni fa, ma sono ben più rigide di quelle di epoca trumpiana. I provvedimenti dovrebbero anche permettere ai guidatori di risparmiare denaro nelle stazioni di servizio e ridurre il consumo di carburanti di circa 760 miliardi di litri in quattro anni. Nell’ordine esecutivo firmato oggi, Biden indica alle agenzie pertinenti di iniziare immediatamente a lavorare sui nuovi standard. (Nys)