Bolivia: missione Ue "respinge categoricamente" accuse su collusione in presunto colpo di Stato

- La delegazione diplomatica dell'Unione europea in Bolivia, unitamente alle missioni diplomatiche dei Paesi membri a La Paz, ha "respinto categoricamente l'accusa di aver partecipato a novembre del 2019 ad una cospirazione diretta a preparare un colpo di Stato" ai danni dell'allora governo dell'ex presidente Evo Morales. E' quanto afferma una nota della missione Ue nel Paese andino, emessa giovedì in risposta alle affermazioni di numerosi esponenti di rilievo del Movimento politico al socialismo (Mas), oggi al governo in Bolivia, tra i quali lo stesso Morales. "A novembre del 2019 l'Ue, sotto l'auspicio della Chiesa, ha contribuito ad agevolare riunioni degli attori principali di tutti i partiti politici, incluso il Mas, con un solo obiettivo: aiutare a pacificare il Paese in un contesto di estrema tensione, favorendo una piattaforma per il dialogo con il proposito di evitare ulteriori violenze e mettere fine alla crisi che ha sconvolto il Paese", prosegue la nota della missione europea. Il comunicato conclude quindi ricordando che "l'Ue e la Bolivia mantengono da molto tempo relazioni fruttuose basate sul costante dialogo bilaterale". (segue) (Abu)