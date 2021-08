Usa: in redazione senza vaccino, la "Cnn" licenzia tre dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente statunitense "Cnn" ha licenziato tre suoi dipendenti per essersi recati al lavoro senza essere vaccinati. Lo riferisce il "New York Times" riferendo di una comunicazione del presidente Jeff Zucker al personale. Nel documento, Zucker ricorda che il canale televisivo ha "una politica di tolleranza zero" in fatto di vaccinazioni contro il Covid-19 e sottolinea come i dipendenti che provano di essersi vaccinati possono presto tornare fisicamente al lavoro. "Dovete essere vaccinati per venire in ufficio. E dovete essere vaccinati per lavorare sul campo, con altri colleghi, che vi rechiate o meno in redazione", ha sottolineato il presidente della "Cnn". Lo scorso maggio il governo federale degli Stati Uniti ha stabilito che le aziende private possono legalmente chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi. (Nys)