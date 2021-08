Egitto: ministro Esteri, si amplia il divario della vaccinazione tra Paesi poveri e ricchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divario nei tassi di vaccinazione tra Paesi in via di sviluppo e sviluppati si sta ampliando sempre di più. Lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante la riunione in video conferenza del Forum internazionale per la cooperazione dei vaccini contro il Covid-19, presieduta dal capo della diplomazia cinese, Wang Yi. L'epidemia non è solo una crisi sanitaria, ma ha anche profondi effetti socio-economici, soprattutto a livello medio e dei Paesi a basso reddito, ha aggiunto Shoukry, sottolineando che la situazione attuale minaccia di colpire i risultati conseguiti da questi Paesi nell'ultimo decennio. Il ministro degli Esteri ha anche sottolineato l'importanza di garantire un sostegno finanziario sufficiente e sostenibile all'iniziativa Covax per accelerare i tassi di vaccinazione nei Paesi in via di sviluppo e sostenere le capacità produttive locali di questi Stati per espandere la base della produzione di vaccini e contribuire ad alleviare pressioni sui produttori internazionali per soddisfare la crescente domanda globale e per rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale. In questo contesto, Shoukry ha espresso l'apprezzamento dell'Egitto per il sostegno fornito dalla Cina per raggiungere questo obiettivo. (Cae)