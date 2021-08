© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'obbligo del Green pass per gli insegnanti, "il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata, e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso, e non sono dovuti retribuzione o altro compenso". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso di una conferenza stampa dopo la riunione del Cdm.(Rin)