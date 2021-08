Usa: sottratta alla Cina “una montagna di dati”, svolta nell’inchiesta su origine Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasformare questa montagna di dati in informazioni utili, osserva tuttavia la “Cnn”, presenta una serie di difficoltà anche tecniche. Le agenzie d’intelligence si stanno affidando ai supercomputer dei laboratori nazionali del dipartimento dell’Energia, ma occorre anche una forza lavoro di scienziati in grado di interpretare i dati, di capire il mandarino e di poter ottenere le necessarie autorizzazioni per lavorare sul dossier. Il lavoro rientra nel quadro dell’inchiesta di 90 giorni ordinata dal presidente Joe Biden sull’origine del virus, dopo i risultati poco convincenti prodotti da quella condotta dall’Organizzazione mondiale della sanità con la collaborazione delle autorità cinesi. L’obiettivo è sempre quello di capire in che modo il coronavirus si trasmesso dagli animali agli esseri umani. (Nys)