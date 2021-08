Colombia: governo annuncia di aver sventato attentato terroristico a Bogotà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha reso noto oggi di aver sventato un attentato dei gruppi dissidenti delle Farc nella capitale Bogotà. "Grazie all'opportuno intervento della nostra polizia e della procura siamo riusciti a catturare in flagranza Duberman Rojas e Sandra Perez, due membri di gruppi armati organizzati che progettavano un attacco terroristico nella capitale", ha reso noto il presidente Ivan Duque in un messaggio sul suo account Twitter. Nel corso dell'operazione di polizia, ha informato lo stesso presidente, sono stati sequestrati 67 chili di esplosivo di tipo pentolite divisi in 149 barre, 700 metri di miccia detonante e tre telefoni cellulari. Il ministro della Difesa, Diego Molano, ha attribuito l'ideazione dell'attentato a Hernan Dario Velasquez, detto "El Paisa", uno dei leader di un gruppo dissidente delle Farc conosciuto come "Seconda Marquetalia", mentre i due arrestati farebbero parte di un gruppo criminale della capitale dedito agli omicidi mirati e al traffico di armi e droga, conosciuto come "Los Samuel", e che sarebbero stati contrattati per questa azione.(Vec)